Brutale aggressione al 'Domus', le indagini portano al rinvenimento di un arsenale: tre arresti

Un arsenale di armi è stato rinvenuto e sequestrato nella disponibilità di una famiglia foggiana insospettabile. L'attività, che si è conclusa con l'arresto di tre persone insospettabili - costituisce uno sviluppo dell'indagine che - con il coordinamento della Procura della Repubblica di Foggia - ha consentito di sottoporre a fermo di polizia Aleandro Di Fiore, il 37enne foggiano ritenuto autore del tentato omicidio ai danni di un 18enne di Lucera nei pressi della discoteca foggiana 'Domus' (attività sospesa per 30 giorni su ordine del questore). I particolari dell'operazione verranno forniti nell'ambito di una conferenza stampa in programma in mattinata.