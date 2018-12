Forzano la saracinesca e portano via il denaro in cassa, soli 150 euro: rapina "povera" al Coffee Break

Ennesimo furto a Foggia ai danni di un bar. Ignoti questa mattina, intorno alle 5.45, hanno forzato la saracinesca del Coffee Break di Via Vittime Civili, portando via un magro bottino: soli 150 euro, denaro evidentemente presente in cassa.

Sul fatto procedono i Carabinieri del Comando provinciale di Foggia. Pochi gli elementi al momento poiché le telecamere dell’attività sono risultate essere non funzionanti.