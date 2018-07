Follia al 'Candelaro', quattro feriti: due arresti e sette indagati per la rissa di via Manzi

Sono stazionari i quattro soggetti rimasti feriti (uno in modo un po' più serio) durante la violenta rissa scoppiata intorno alle 21 di ieri, in via Leonardo Manzi, al Quartiere Candelaro, a Foggia. Hanno riportato tutti escoriazioni, contusioni e ferite da taglio giudicate dai sanitari guaribili dai 10 ai 30 giorni.

Nessuno è, quindi, in pericolo di vita, per il "massacro" - così come è stato giudicato ieri, da residenti e automobilisti in transito - avvenuto in strada, dove si sono affrontati i membri di due famiglie, alla resa dei conti per vecchi contrasti scaturiti - pare - da schiamazzi e problemi condominiali. Il movente dell'accaduto è al vaglio dei carabinieri, incaricati di fare luce sull'intera vicenda. Secondo le prime indiscrezioni, le indagini avrebbero portato all'arresto di due persone, mentre altre sette risulterebbero indagate a vario titolo. Sequestrate le armi messe in campo dalle due famiglie: si tratterebbe di un coltello a serramanico, un pugnale, una katana (spada giapponese) e alcune mazze.