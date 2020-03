Coronavirus: scuole chiuse a San Marco in Lamis. Il sindaco rimanda anche il mercato settimanale

Il sindaco di San Marco in Lamis, Michele Merla, a seguito del decesso di un uomo di 75 anni che avrebbe contratto il Covid-19, per la giornata di oggi, 4 marzo 2020, ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e rimandato il mercato settiminale a data da destinarsi. In casi accertati di Coronavirus in Puglia al momento sono nove.

Come riferito ieri da Michele Emiliano attraverso una nota, "sarà l’Istituto Superiore di Sanità a dare la definitiva conferma e stabilire il nesso tra infezione da Covid-19 con il decesso, allo stato non provato neanche dopo l’autopsia, quando analizzerà i campioni clinici e gli esami autoptici.“