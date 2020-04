Esodo di massa dal nord, allerta in Puglia: termo-scanner in stazione e droni per monitorare il territorio.

Lo annuncia il prefetto di Foggia, Raffaele Grassi: in occasione delle festività del 1° maggio, in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ha disposto una intensificazione dei servizi di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine e delle polizie locali, a Foggia e in provincia.

Nel dettaglio, è previsto anche l'impiego di droni per il controllo dall'alto del territorio, mentre dal 4 maggio - inizio della 'Fase 2' - sono previsti i controlli presso la stazione ferroviaria con l'impiego anche di operatori sanitari dell'Asl di Foggia per l 'utilizzo di termo-scanner per la misurazione della temperatura per chi rientra da altre Regioni nelle rispettive residenze.