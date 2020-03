Covid-19: 60 del personale sanitario in quarantena a Casa Sollievo, 70 posti letto in meno (indisponibili in Neurologia e Geriatria)

A seguito dei recenti casi di positività al Covid-19 riscontrati in Casa Sollievo della Sofferenza e della conseguente messa in quarantena, alla data odierna, di circa 60 unità di personale sanitario, "si comunica la temporanea diminuzione di posti letto (circa 70) di questo Istituto, con completa indisponibilità al momento di posti letto in Neurologia ed in Geriatria".