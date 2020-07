Marina di Lesina, stretta su abusivismi e 'furbetti' dei parcheggi: pioggia controlli (e multe) della polizia locale

Estate nel segno della sicurezza e della legalità a Marina di Lesina. Incominciata la consueta attività estiva di prevenzione e repressione delle violazioni al codice della strada e in materia di commercio da parte della polizia locale di Lesina.

Nella località turistica ai piedi del Gargano, infatti, sono cominciati i controlli da parte della polizia locale finalizzati principalmente al contrasto del fenomeno della pirateria e della contraffazione sia sulle spiagge che nel centro abitato. Dall'inizio dell'estate, nonostante una consistente attività di prevenzione specie in materia di rispetto delle norme sul commercio in area pubblica, non sono mancate le sanzioni ad ambulanti incuranti delle prescrizioni e quelle al Codice per la strada, prevalentemente in materia di sosta irregolare.

Nei prossimi giorni, questi controlli saranno intensificati grazie alla sottoscrizione presso la prefettura di Foggia, di protocolli d’intesa 'Spiagge sicure', tra il prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, e i rappresentanti dei comuni delle Isole Tremiti, Lesina, Monte Sant’Angelo e Vico del Gargano, destinatari di un finanziamento dal ministero dell'Interno per progetti finalizzati alle iniziative di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stazione estiva.