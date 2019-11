Clan in guerra e sete di vendetta: "Vai, schiaffagli due botte a quello", 4 condanne nella 'Società' per tre tentati omicidio

Condanne pesanti, da 14 a 20 anni a testa, per 68 anni di carcere complessivi. E' quanto deciso dal gup Marco Galesi, all'esito della camera di consiglio, che ha emesso una sentenza di condanna nell'ambito di un processo definito con rito abbreviato relativi ad una serie di tentativi di omicidi avvenuti a Foggia il 16, il 23 e il 26 gennaio 2019, oggetto di una attività di indagine svolta dalla D.D.A. di Bari, a seguito della trasmissione degli atti dalla Procura della Repubblica di Foggia.

Gli imputati del processo, tutti detenuti (a far data dal 04.02.2019 per i tentati omicidi). Sono Gianfranco Bruno, "alias primitivo", classe 1978, Antonio Bruno, classe 1997, Antonio Carmine Piscitelli, classe 1982 e Giuseppe Ricco, di Margherita di Savoia, classe 1964. Gli stessi sono stati riconosciuti colpevoli di tutti i delitti loro contestati , e condannati, rispettivamente, a 20 anni di reclusione per Gianfranco Bruno e Giuseppe Ricco, e a 14 anni di reclusione per Antonio Bruno e Antonio Carmine Piscitelli.

I quattro rispondono di ben tre episodi di tentativo di omicidio, tutti aggravati dalla premeditazione e per con l'aggravante della mafiosità, essendo appartenenti della "Società Foggiana", oltre che dei delitti di detenzione e porto di armi da sparo (tra cui una pistola calibro 44 Magnum "Smith e Wesson" con matricola abrasa), nonché di due episodi di ricettazione, sempre connessa agli episodi in trattazione. Per Bruno Gianfranco e Ricco c'è stata la contestazione della recidiva reiterata specifica (infraquinquennale per Ricco).