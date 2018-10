Carabinieri e 'Cacciatori di Puglia' trovano polvere da sparo, 20 cartucce e 1 kg di marijuana nei campi

Recuperati in campagna 1 kg di marijuana, 20 cartucce cal. 7,65 e 300 grammi di polvere da sparo. E' quanto recuperato dai carabinieri della Stazione di Cerignola, unitamente ai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia, nel corso di una serie ispezioni effettuate nei giorni scorsi a casolari e terreni in località Valle Cannella di Cerignola.

Nel corso dei controlli, i militari hanno proceduto anche all'arresto di un 44enne del posto, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari in sostituzione della misura di obbligo di dimora a Cerignola, per via delle ripetute violazioni alle prescrizioni impostegli. Ancora, nell’ambito del medesimo contesto, i carabinieri - intervenuti presso alcuni condomini di via Gran Sasso e Vico III Salnitro - hanno recuperato, occultati in un luogo di pertinenza condominiale, circa 3 grammi di marijuana e altrettanti di hashish, 2 di cocaina e un bilancino di precisione.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del NORM della Compagnia, invece, nel corso di controlli nei confronti di soggetti sottoposti a obblighi, hanno arrestato in flagranza per evasione Domenico Pizzi: è stato sorpreso all’esterno della propria abitazione, dove si trovava sottoposto al regime degli arresti domiciliari per tentata rapina e lesioni personali, commesse a Cerignola lo scorso luglio. Arrestato in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti un uomo di 51 anni e un giovane barlettano di 28: quest’ultimo, mentre era intento ad acquistare della sostanza stupefacente, per evitare il controllo dei carabinieri, gli si era avventato contro.