Cronaca Cerignola / Via Goffredo Mameli

Ultima ora: ritrovati colpi di arma da fuoco a Cerignola

Il rinvenimento in via Mameli, di fronte ad uno stabile abbandonato, ex sede della DC, a qualche civico di distanza dalla sede del Pd e ad una manciata di metri dal Palazzo Comunale. Indaga la Polizia