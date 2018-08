Finalmente i 'Cacciatori di Puglia': l'istituzione a Jacontenente con il Ministro della Difesa

Manca poco all'istituzione dello squadrone Eliportato Carabinieri ‘Cacciatori di Puglia’. La cerimonia di presentazione della neonata sezione del corpo d'elite dell'Arma dei Carabinieri si terrà il prossimo mercoledì 5 settembre, all’interno del distaccamento dell’aeronautica militare di contrada Jacotenente in agro di Vico del Gargano.

Alla cerimonia presenzierà il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta e il comandante generale dell’Arma dei carabinieri. L'istituzione dei 'Cacciatori di Puglia' si è resa necessaria alla luce della grave escalation criminale che sta vivendo il territorio di Capitanata in generale, e il Gargano in particolare dove, come rimarcato dalla DDA di Bari, è attiva una mafia feroce e cruenta: la "Quarta Mafia".