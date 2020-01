Notte di Capodanno tra bombe, bar incendiati e una violenta aggressione: ragazzo in coma e un ferito lieve per i botti

Due atti incendiari in altrettanti bar di via Lucera e via Alessandro Volta a Foggia, tre feriti per accoltellamento di cui uno grave in seguito ad una violenta aggressione avvenuta in un locale di Segezia, due bombe - di cui una a un centro estetico ad Apricena e l'altra piazzata presso uno sportello bancomat delle Poste di via Napoli a Cerignola e alcuni cassonetti incendiati: è questo il bilancio di cronaca della notte di Capodanno 2020 in Capitanata.

È in coma farmacologico uno dei tre romeni accoltellati la scorsa notte, intorno alle due, in un ristorante-pizzeria con annessa sala da ballo di Segezia, a pochi chilometri da Foggia.

Il ragazzo, sottoposto ad un intervento chirurgico nelle prime ore del mattino, è ricoverato in gravi condizioni presso gli Ospedali Riuniti di Foggia.

Feriti, ma in modo lieve, altri due connazionali. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Si cercano i presunti responsabili, tre albanesi secondo la testimonianza delle vittime.

Nessun ferito, ad eccezione di un uomo di Carapelle, per i botti di fine anno. L'uomo avrebbe rifiutato le cure mediche.