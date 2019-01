Bomba al Villaggio Artigiani di Foggia: colpito il punto vendita 'Euronics'

Dopo gli arresti per tentata estorsione degli scorsi giorni, il Villaggio Artigiani di Foggia torna al centro della cronaca. La scorsa notte, poco dopo le 2, un ordigno è stato fatto esplodere ai danni del punto vendita 'Euronics' situato all'ingresso del quartiere.

L'ordigno è stato posizionato in un angolo della saracinesca, che è stata pesantemente danneggiata, mentre l'onda d'urto ha divelto parte della copertura esterna della facciata. Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per la bonifica e la messa in sicurezza del luogo, mentre le forze dell'ordine stanno acquisendo le immagini delle telecamere presenti in zona.

