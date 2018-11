Bancomat Bper nel mirino dei malviventi: dopo Ordona e Stornarella, tocca a San Ferdinando

Nell'ultimo mese, è il terzo bancomat Bper finito nel mirino dei malviventi. Dopo Ordona, a metà ottobre, e Stornarella, solo pochi giorni fa, la scorsa notte è toccato allo sportello automatico della filiale di via Roma, a San Ferdinando di Puglia, fare i conti con un tentato furto con esplosivo.

Il fatto è successo intorno alle 3, quando ignoti hanno posizionato la classica 'marmotta' esplosiva all'interno della fessura del bancomat. L'esplosione è stata potente, ma non abbastanza per scardinare la cassa contenente il denaro. Per la banda, quindi, non è rimasta altra scelta se non quella di fuggire a mani vuote. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno analizzando le immagini del sistema a circuito chiuso dell'istituto di credito.