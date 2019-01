Landella indignato per le "Intimidazioni criminali": "Ostacolano sviluppo e ci fanno stare agli ultimi posti"

Il sindaco di Foggia Franco Landella commenta i due recenti episodi di cronaca avvenuti in città, un incendio e una bomba carta rispettivamente ai danni della friggitoria “Mordi e Gusta” di piazza De Sancrtis e della profumeria "Gattullo" di via Lecce.

"Le intimidazioni criminali sono un fenomeno che non può più essere tollerato. Esprimo indignazione, oltre che la più sentita solidarietà ai proprietari egli esercizi commerciali, per questa vergognosa condizione di esposizione alla prepotenza della malavita cui molti imprenditori sono costretti a sottostare. I gesti in sé sono inaccettabili, ma lo è ancor di più l’arroganza di ripeterlo – nel caso dell’incendio alla friggitoria - poche ore dopo che il primo era stato sventato. Un episodio che - salvo risultanze contrarie - attesta la recrudescenza del fenomeno estorsivo e che deve far concentrare su questo aspetto gli sforzi della Magistratura e delle Forze dell’Ordine già notevoli e spesso coronati da importanti successi. Dobbiamo cancellare un fattore criminale che ostacola lo sviluppo del nostro territorio e contribuisce in maniera determinante a farci stazionare nelle posizioni più basse di alcune classifiche sulla qualità della vita nelle province italiane. In questi giorni, chiederò al Prefetto un incontro per studiare le strategie di intervento più efficaci e determinare l’apporto che l’Amministrazione può dare in una lotta che, oltre che riguardare la legalità, riguarda il grado di civiltà di una società moderna e delle sue comunità cittadine"