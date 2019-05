A 'lavoro' sulla saracinesca di una tabaccheria, ma arriva la polizia: arresto in flagranza per due 20enni

Furto in atto ad ai danni di una tabaccheria, scatta l'allarme al 113: due persone arrestate in flagranza di reato. E' in breve, quanto accaduto la scorsa notte, a Foggia, dove gli agenti del Reparto Volanti hanno arrestato due ventenni.

Si tratta di Lorenzo Battiante, classe 1998 e Alessio Checchia, classe 1998. Entrambi risponderanno dei reati di furto aggravato in concorso, possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, mentre per il solo Battiante si aggiunge il reato di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Intorno alle 2.30, gli agenti in servizio di pattuglia per prevenire e contrastare reati predatori in danno di negozianti, intervenivano tempestivamente su richiesta della sala operativa in via Caldara, per segnalazione di furto in atto presso una tabaccheria.

Giunti sul posto, gli agenti notavano due persone armeggiare sulla serranda di una tabaccheria, dove avevano già praticato un taglio orizzontale nella lamiera. I due giovani, vistisi scoperti, si davano alla fuga, ingaggiando un inseguimento con i dai poliziotti. I due imboccavano direzioni diverse. Battiante veniva individuato dagli operatori mentre cercava di nascondersi dietro un’autovettura. Durante le fasi del fermo, più di una volta riusciva a divincolarsi e riguadagnare la fuga, fino a quando uno degli agenti riusciva a bloccarlo in via Cortile Dogali, riportando delle lievi lesioni a causa della resistenza opposta dal Battiante.

Checchia, invece, inseguito dalla seconda 'Volante' veniva bloccato in via Borrelli. Da accertamenti effettuati si aveva modo di rinvenire sia gli arnesi atti allo scasso utilizzati per tagliare la serranda, sia di individuare i due arrestati, attraverso la visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza. Dopo le formalità di rito i due arrestati venivano sottoposti agli arresti domiciliari presso la propria abitazione a disposizione della locale Procura della Repubblica.