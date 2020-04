Paura in via De Amicis, albero gigante crolla nei pressi della scuola elementare: danni alle autovetture

Un albero è caduto poco fa nei pressi di via De Amicis, a Foggia. Il grosso fusto è crollato sull'asfalto bloccando la strada.

Il fatto è successo poco prima delle 13, nei pressi della scuola elementare 'De Amici', che in queste settimane è chiusa per le restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria da Covid-19. La caduta dell'albero non avrebbe causato feriti, ma alcuni danni alle autovetture parcheggiate sulla strada. Sul posto, sono attesi gli uomini della polizia locale e dei vigili del fuoco per la bonifica e la messa in sicurezza della zona.