Proprietà e benefici della melissa

La melissa ha proprietà sedative e calmanti, per questo viene utilizzata per curare disturbi di natura nervosa, come insonnia e stress.

Si tratta di un'erba medicinale dai grandi benefici; è antinfiammatoria e antispasmodica, quindi, efficace in caso di tosse e raffreddore.

Inoltre, la melissa è utile per chi soffre di ipertiroidismo ed è un efficace rimedio naturale contro i reumatismi.

Scopriamo nello specifico tutte le proprietà e gli usi di questa pianta.

1. Combatte l'insonnia

La melissa ha proprietà calmanti e rilassanti, per questo è indicata per chi soffre di insonnia. Bere una tisana alla melissa prima di andare a dormire favorisce un riposo sereno e tranquilo, in quanto questa erba concilia il sonno allentando stress e tensioni.

2. Calma i dolori mestruali

Grazie alla sua azione calmante e distensiva, la melissa è efficace anche contro i dolori mestruali. Riduce il mal di testa e i crampi addominali tipici della sindrome premestruale.

3. Antinfiammatoria

La melissa è antinfiammatoria, per questo aiuta a calmare tosse e raffreddore; in più, grazie alle sue proprietà antispasmodiche aiuta a contrastare l'aerofagia e il meteorismo.



4. Aiuta l'apparato gastrointestinale

La melissa è efficace anche contro la gastrite, grazie alla sua azione calmante. Inoltre, riduce i dolori addominali, agisce contro diarrea e colite, favorisce la digestione e apporta benefici anche in caso di colon irritabile.

5. Ideale come cosmetico

La melissa può essere usata anche come cosmetico per calmare e lenire la pelle sensibile o arrossata. Inoltre, è utile anche contro l'acne e previene l'invecchiamento cutaneo, perché è un ottimo antirughe naturale.

6. Favorisce la diuresi

Bere una tisana a base di melissa favorisce la diuresi, aiuta a contrastare la cellulite e a combattere gli inestetismi dovuti alla ritenzione idrica. Aiuta a perdere peso perché riduce gli attacchi di fame nervosa dovuti a stress e ansia.