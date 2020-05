I lavori al Castello Ducale portano alla luce l'antico pavimento e una 'camera buia'. Sarcone: "Ulteriori spazi rimasti da secoli inesplorati"

Nuove scoperte nel Castello Ducale di Ascoli Satriano, nel quale si ritiene aleggino spiriti e strane presenze.

Le annuncia il sindaco Vincenzo Sarcone: "Nell'attesa di completare il video/documentario con le testimonianze degli operai che dichiarano di aver assistito a fenomeni paranormali nel maniero dei Duchi Marulli, altre nuove scoperte sono state fatte in seguito ai lavori di ristrutturazione attualmente in corso", spiega.

"Un saggio ha portato alla luce l'antica pavimentazione della stalla seicentesca con un selciato solcato da canali di scolo in pietra. Dall'apertura di una porta, murata da secoli, si è giunti in una camera buia con 'pozzi luce' ed architravi ogivali che dovrebbero condurre in ulteriori spazi rimasti da secoli inesplorati".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery