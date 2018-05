Da Foggia il 'Punto Nascita' a Bigene, Ligustro: "Insieme per contrastare la mortalità materno-infantile"

Il presidente della Fondazione del Monti Uniti di Foggia, il professor Aldo Ligustro, esprime profonda soddisfazione per il successo dell'iniziativa della Ong foggiana Solidaunia, destinata alla costruzione di un Punto Nascita a Bigene, realizzato per contrastare il fenomeno della mortalità materno-infantile in una zona particolare della Guinea Bissau, dove si registrano i tassi più alti di decessi al mondo.

Antonio, il primo vagito del 'Punto Nascita' creato dalla Foggia solidale

Il progetto, sostenuto dalla Fondazione dei Monti Uniti e dal Rotary Club "Giordano", prevedeva, con la costruzione della struttura, l'acquisto di materiale sanitario e la formazione professionale di operatori locali. Le scelte strategiche della Fondazione non si sono mai allontanate dalla vocazione sociale che le caratterizzano. Da circa venti anni, infatti, parallelamente alle iniziative culturali, al sostegno della ricerca scientifica ed alla promozione del territorio, la Fondazione rivolge la stessa attenzione al mondo associativo e del volontariato sociale. Ne sono testimonianza i numerosi interventi realizzati direttamente ed i progetti finanziati dall'istituzione, spesso lontano dai riflettori, indispensabili per chi vive condizioni di disagio sociale, economico e familiare.