5 migliori prodotti tech da acquistare al Black Friday

Il Black Friday è il momento migliore per fare acquisti tecnologici a prezzi vantaggiosi. Per tale ragione, abbiamo voluto stilare la classifica dei 5 migliori prodotti tech da non perdere durante i saldi del prossimo 24 novembre.

Echo Dot (4a generazione)

Partiamo dall’ultimo posto in classifica, occupato dall’Echo Dot un dispositivo con orologio. Si tratta di un altoparlante intelligente sviluppato da Amazon. Fa parte della gamma Echo di Amazon di altoparlanti intelligenti e dispositivi domestici smart. Questa particolare versione di Echo Dot è dotata di un display con orologio digitale sulla parte anteriore, che lo rende utile come orologio da comodino o in qualsiasi altra area in cui potresti aver bisogno di un orologio.

Ecco alcune caratteristiche principali dell'Echo Dot (4a generazione) con orologio:

assistente intelligente : Echo Dot è alimentato dall'assistente virtuale di Amazon, Alexa. Puoi chiedere ad Alexa di riprodurre musica, impostare allarmi, controllare dispositivi domestici intelligenti, fornire aggiornamenti meteo e rispondere a varie domande.

: Echo Dot è alimentato dall'assistente virtuale di Amazon, Alexa. Puoi chiedere ad Alexa di riprodurre musica, impostare allarmi, controllare dispositivi domestici intelligenti, fornire aggiornamenti meteo e rispondere a varie domande. display dell'orologio : la parte anteriore dell'Echo Dot (4a generazione) è dotata di un display a LED che mostra l'ora, rendendolo un comodo orologio da comodino. Puoi anche personalizzare il quadrante dell'orologio e la luminosità in base alle tue preferenze.

: la parte anteriore dell'Echo Dot (4a generazione) è dotata di un display a LED che mostra l'ora, rendendolo un comodo orologio da comodino. Puoi anche personalizzare il quadrante dell'orologio e la luminosità in base alle tue preferenze. controllo vocale : puoi controllare Echo Dot (4a generazione) con la tua voce.

: puoi controllare Echo Dot (4a generazione) con la tua voce. integrazione Smart Home : il dispositivo può essere utilizzato per controllare dispositivi domestici intelligenti compatibili come luci, termostati e serrature. Puoi creare routine per automatizzare le attività e controllare più dispositivi con un unico comando.

: il dispositivo può essere utilizzato per controllare dispositivi domestici intelligenti compatibili come luci, termostati e serrature. Puoi creare routine per automatizzare le attività e controllare più dispositivi con un unico comando. connettività : Echo Dot (4a generazione) si connette a Internet tramite Wi-Fi, consentendoti di riprodurre in streaming musica, podcast e stazioni radio da vari servizi online.

: Echo Dot (4a generazione) si connette a Internet tramite Wi-Fi, consentendoti di riprodurre in streaming musica, podcast e stazioni radio da vari servizi online. bluetooth : dispone anche di connettività Bluetooth, che ti consente di trasmettere l'audio dal tuo smartphone o tablet all'Echo Dot in modalità wireless.

: dispone anche di connettività Bluetooth, che ti consente di trasmettere l'audio dal tuo smartphone o tablet all'Echo Dot in modalità wireless. drop-In e chiamate: con Echo Dot, puoi effettuare chiamate ad altri dispositivi Echo nella tua casa o utilizzare la funzione Drop-In per connetterti istantaneamente con altre stanze della tua casa.

Fitbit Charge 5

Fitbit Charge è una popolare linea di fitness tracker sviluppata da Fitbit, un'azienda specializzata in tecnologie per la salute e il fitness. Fitbit ha rilasciato diverse generazioni della serie Charge, ciascuna con il proprio set di funzionalità e miglioramenti. Ecco alcune funzionalità chiave comunemente presenti nella serie Charge:

monitoraggio delle attività : i dispositivi Fitbit Charge sono progettati per monitorare le tue attività quotidiane, inclusi passi effettuati, distanza percorsa, piani saliti e minuti attivi. Inoltre monitorano continuamente la frequenza cardiaca durante il giorno.

: i dispositivi Fitbit Charge sono progettati per monitorare le tue attività quotidiane, inclusi passi effettuati, distanza percorsa, piani saliti e minuti attivi. Inoltre monitorano continuamente la frequenza cardiaca durante il giorno. monitoraggio del sonno : i tracker Fitbit Charge offrono funzionalità di monitoraggio del sonno, che ti consentono di monitorare i tuoi schemi di sonno, inclusi durata, fasi (leggero, profondo, REM) e qualità del riposo.

: i tracker Fitbit Charge offrono funzionalità di monitoraggio del sonno, che ti consentono di monitorare i tuoi schemi di sonno, inclusi durata, fasi (leggero, profondo, REM) e qualità del riposo. GPS integrato : Fitbit Charge 5 ha introdotto il GPS integrato, che ti consente di monitorare le tue attività all'aperto come corsa e ciclismo senza dover portare con te lo smartphone. Questa funzione fornisce informazioni più precise sulla distanza e sull'andatura.

: Fitbit Charge 5 ha introdotto il GPS integrato, che ti consente di monitorare le tue attività all'aperto come corsa e ciclismo senza dover portare con te lo smartphone. Questa funzione fornisce informazioni più precise sulla distanza e sull'andatura. monitoraggio della frequenza cardiaca : i dispositivi Fitbit Charge utilizzano sensori ottici della frequenza cardiaca per monitorare la frequenza cardiaca, fornendo dati in tempo reale durante gli allenamenti e durante il giorno.

: i dispositivi Fitbit Charge utilizzano sensori ottici della frequenza cardiaca per monitorare la frequenza cardiaca, fornendo dati in tempo reale durante gli allenamenti e durante il giorno. notifiche smartphone: i tracker Fitbit Charge possono visualizzare notifiche dal tuo smartphone, inclusi avvisi di chiamata, SMS e app, direttamente sul tuo polso.

Oculus Quest 2

Il terzo posto è occupato da Oculus Quest 2, ossia un visore per realtà virtuale (VR) sviluppato da Oculus, una filiale di Facebook (ora Meta Platforms, Inc.). È il successore dell'originale Oculus Quest ed è stato rilasciato nell'ottobre 2020. Quest 2 è un visore VR autonomo, il che significa che non richiede la connessione a un computer o a una console di gioco per funzionare.

iPad Air Fifth Generation

Il secondo posto è occupato dall’iPad Air Fifth Generation con diversi miglioramenti rispetto al suo predecessore, tra cui processore più veloce, display migliore, funzionalità della fotocamera migliorate e funzionalità aggiuntive in linea con gli ultimi progressi tecnologici di Apple.

Samsung Galaxy S22

In prima posizione troviamo il Samsung Galaxy S22 Ultra uno smartphone Android con caratteristiche davvero all’avanguardia. Cosa ci ha colpito di questo smartphone? Sicuramente il grande display da 6.8 pollici e la risoluzione da 3080x1440 pixel, una tra le più elevate attualmente in circolazione. Inoltre, è un 5G che consente di navigare in internet e di trasmettere dati in modo veloce ed eccellente. Per non parlare della macchina fotografica interna che ha una risoluzione di 8165x6124 pixel. Lo spessore di questo dispositivo è di soli 7.6mm, per uno smartphone compatto e davvero superlativo.

Articolo originale su Today.it