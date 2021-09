Ricetta Poke Bowl da fare a casa

Il Poke nasce come piatto povero della cucina hawaiana, utilizzato dai pescatori per smaltire gli avanzi di ciò che avevano pescato. Diffuso ormai in tutto il mondo, apprezzatissimo anche dai palati più esigenti e fenomeno virale su TikTok, il Poke è un piatto estremamente salutare ma anche molto goloso che, generalmente, deve contenere un terzo di verdure, un terzo di proteine e un terzo di carboidrati per essere ben equilibrato. Scopriamo cos'è e come prepararlo a casa, con una ricetta semplice e veloce.

Poke: che cos'è

Il Poke noto anche come Poke Bowl è una pietanza di origine hawaiana, il cui nome di può tradurre come "ciotola" da "bowl" e "cubetti" da "poke". Si tratta nello specifico di riso condito e servito all’interno di una ciotola. Il riso viene accompagnato da verdure, semi, condimenti vari come la salsa di soia, verdura, olio, avocado e pesce fresco crudo tagliato a cubetti.

Mentre in Occidente il Poke viene condito al momento, nella ricetta tradizionale hawaiana tutti gli ingredienti vengono lasciati insaporire, come fosse una marinatura, prima del consumo.

Esistono due versioni tradizionali di Poke hawaiano, che si differenziano per l'ingrediente principale: l’Aku poke, a base di tonno, e l’He'e poke, a base di polpo. Tuttavia il Poke può essere preparato in moltissimi modi diversi, utilizzando gli ingredienti che più ci piacciono o più adatti a noi.

Ricetta del Poke da fare a casa

Le qualità ideali di riso per preparare un ottimo Poke sono il Basmati e il Jasmine, da cuocere secondo il tradizionale metodo di cottura della cucina giapponese, ovvero per assorbimento su fiamma bassa.

Ecco come:

fai cuocere il riso in poca acqua - quanto basta per coprirlo

copri con il coperchio e lascia su fiamma bassissima fino a quando l’acqua non sarà stata assorbita del tutto

lascia raffreddare et voilà, il riso è pronto!

A questo punto puoi passare al condimento, con olio di sesamo o salsa di soia, ma è possibile personalizzare la ricetta utilizzando, ad esempio, la salsa teriyaki o la salsa poke, una miscela ricca a base di salsa di soia a fermentazione naturale, olio di sesamo tostato, succo di limone, alghe marine e peperoncino. Dopo di ciò, procedi aggiungendo i tuoi ingredienti preferiti, come avocado, edamame, semi di sesamo tostati oppure mandorle in scaglie, tonno crudo a cubetti e verdure a piacere.

Dopo aver condito il tuo riso è ora di servirlo. In questo caso, è necessario scegliere una ciotola rotonda e abbastanza capiente da contenere perfettamente tutti gli ingredienti, dando la giusta profondità al condimento.

Sei in cerca di idee per preparare una deliziosa Poke Bowl? La soluzione giusta allora è un buon libro di ricette!