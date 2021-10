Proprietà dei cachi, il frutto autunnale per eccellenza

Il cachi è il frutto autunnale per eccellenza; cremoso e dalla polpa dolce è il cibo che più rappresenta la stagione autunnale insieme alla zucca.

Oltre al classico frutto dalla consistenza morbida, esiste un'altra variante molto più dura e soda che prende il nome di cachi mela o vaniglia.

Proprietà e valori nutrizionali del cachi

Il cachi ha moltissime proprietà benefiche per il nostro organismo.

E' ricco di zuccheri che rendono questo frutto un alimento energetico e adatto soprattutto per gli sportivi.

Ricco di beta-carotene e vitamina A, il cachi fa bene alla pelle, alla vista e protegge contro infezioni e infiammazioni; inoltre, consumare questo alimento significa fare il carico di vitamina C, importante soprattutto con l'arrivo dei primi freddi.

Il cachi contiene potassio, fibre solubili che facilitano il transito intestinale; combattono la stitichezza e aiutano a regolare i livelli di colesterolo nel sangue.

Per quanto riguarda i valori nutrizionali, il cachi è abbastanza calorico; basti pensare che in soli 100 grammi vi sono più di 60 Kcal, per tale ragione se ne consiglia un consumo moderato soprattutto in caso di glicemia elevata e se si segue una dieta ipocalorica.

Sempre per il suo elevato apporto calorico, il cachi è ottimo da consumare come spuntino oppure a colazione, per avere così un carico di energia per tutta la mattinata.

Come consumare il cachi

Il cachi può essere consumato semplicemente da solo, oppure in una ricca macedonia di frutta fresca, soprattutto nella variante più dura.

Inoltre, è un ottimo ingrediente per preparare smoothies, frullati o frappè freschi, dissetanti e gustosi. In più, i frutti non ancora maturi possono essere essiccati, in modo da non perderne le proprietà e i benefici.