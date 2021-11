Pompelmo: benefici e controindicazioni

Il pompelmo è un agrume ricco di proprietà e benefici: il suo succo contiene sali minerali, come magnesio, potassio, rame, calcio e ferro, oltre a essere un'importante fonte di vitamina C. Il pompelmo ha poche calorie, ed è adatto da consumare in caso di regime alimentare ipocalorico.

Scopriamo insieme quali sono le proprietà del pompelmo e come utilizzarlo al meglio, stando però attenti ad alcune controindicazioni.

Pompelmo: proprietà

Il pompelmo oltre ad essere ricco di minerali, possiede anche tantissime vitamine del gruppo A, C e B e accertate proprietà antitumorali.

Il frutto e il succo del pompelmo sono in grado di favorire l'eliminazione degli accumuli di grasso in eccesso, grazie all'alto contenuto di fibre; in più, stimola la digestione e la diuresi. Vitaminico, anticellulite, drenante e dimagrante, insomma un vero e proprio superfood da mettere nel carrello della spesa.

Pompelmo e farmaci: controindicazioni

Benché i benefici legati alla sua assunzione siano ampiamente riconosciuti, è molto importante prestare attenzione al consumo del pompelmo se, in concomitanza, si seguono delle terapie farmacologiche.

Il pompelmo può influenzare l’azione di alcuni farmaci a causa della presenza della naringina, sostanza responsabile del gusto amaro tipico di questo agrume e causa di un più lento smaltimento dei farmaci e, conseguentemente, di una loro permanenza eccessiva nell'organismo.

Proprio per questo motivo, i fenomeni di sovradosaggio a seguito dell'assunzione concomitante di pompelmo e farmaci sono frequenti ed è importantissimo fare sempre riferimento al proprio medico per evitare possibili effetti collaterali.

Statine, agenti immunosoppressori, anti-ritmici, antibiotici, bloccanti del canale del calcio sono alcuni dei farmaci che potrebbero non funzionare a dovere se si consuma pompelmo in dosi eccessive.

Semi di pompelmo: benefici

Non solo polpa e succo, anche i semi del pompelmo sono preziosi per la nostra salute grazie al loro forte potere antiossidante e antinfiammatorio. Contribuiscono a incrementare la naturale azione antibatterica dell’organismo e svolgono anche un’azione antiallergica.

Gli estratti di semi di pompelmo sono perfetti per combattere il mal di gola, il raffreddore, l’otite, la cistite, la colite, la stomatite e persino l’acne. Inoltre, è un ottimo rimedio da associare all’azione dei prodotti detergenti per l’igiene intima, poiché grazie alla sua azione antinfiammatoria è in grado di lenire rossori, pruriti e fastidi genitali.