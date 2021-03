Dieta chetogenica vegana: il nuovo regime alimentare

La dieta chetogenica è un regime alimentare in cui vi è un bassissimo consumo di carboidrati, e un alta percentuale di grassi e proteine. Insomma, una dieta che determina sostanzialmente un netto sbilanciamento, quasi un ribaltamento, delle proporzioni tra i macronutrienti previste dalla nostra dieta Mediterranea.

Da un lato c'è una drastica riduzione dei carboidrati, come pane, pasta e cereali, e dall'altro un elevato consumo di proteine e grassi; l'obiettivo? Costringere l'organismo a utilizzare i grassi di riserva come fonte di energia, in modo da favorire il dimagrimento.

Oggi, accanto alla classica chetogenica sta spopolando la dieta chetogenica nella versione vegana. Scopriamo di cosa si tratta.

Dieta chetogenica vegana: come funziona

La dieta chetogenica vegana si compone di tre pasti al giorno ed eventuali spuntini; ecco un esempio di cibi da poter consumare: