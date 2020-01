Trasferta amara per l'Asd Foggia Volley: vince Nardò

Si interrompe la striscia di risultati positivi dell'Asd Foggia Volley che a Nardò rimedia una netta sconfitta, nella tredicesima giornata del campionato di Serie C, girone B.

Un 3-0 che racconta plasticamente l'andamento dei tre set, quasi mai in equilibrio, a parte il secondo parziale, nel quale comunque diverse ingenuità delle foggiane hanno agevolato il compito delle avversarie che hanno chiuso sul 25-21. Assolutamente senza storia, e con un punteggio quasi identico (25-15 e 25-14) i set che hanno aperto e chiuso la contesa.

"Purtroppo non siamo entrati in partita. nel secondo set abbiamo giocato alla pari del Nardò fino al 21-21, poi tre errori ci hanno penalizzato. Sono arrabbiato perché siamo stati inferiori mentalmente. Sono sicuro che le ragazze condividono il mio stato d'animo e che vogliano riscattarsi", ha commentato coach Pino Tauro.

Il Campionato di serie C girone B avrà un turno di sosta per poi riprendere il 9 febbraio 2020 con la prima giornata del girone di ritorno in cui l’Asd Foggia Volley giocherà in trasferta contro la Vibrotek Volley Leporano.