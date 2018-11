Sporting club San Severo: Antonello Del Sordo vince il torneo sociale di biliardo

Antonello del Sordo ha vinto la terza edizione del torneo sociale di biliardo disputato allo Sporting Club San Severo, una delle tante discipline sportive praticate nella splendida struttura sanseverese di Via Foggia.

In finale Del Sordo ha battuto 3-1 il campione uscente e favorito numero uno, Gianluigi Olivieri, capovolgendo i pronostici della vigilia e coronando così un percorso immacolato. Bella la partita decisiva, seguita da tanti soci.

Sono stati ben 16 complessivamente i partecipanti all’edizione 2018, suddivisi in due raggruppamenti da 8: la formula del torneo ha previsto 2 partite su 3 (italiana – goriziana ed eventuale bella scelta da chi vince l’acchitto.

Questi partecipanti suddivisi per girone preliminare. Girone Verde: Gigi Olivieri, Lucio Conga, Espedito Valerio, Antonello Del Sordo, Antonio La Torre, Matteo Iantoschi, Nicola Marcolini, Luigi Regina.

Girone Blu: Antonio Maghernino, Ennio Martignetti, Enzo De Filippis, Luigi Carriero, Ciro Mancini, Pietro Marotta, Giovanni Pantano, Antonio Capillo. Tanto spettacolo in tutti i match giocati, con partite davvero tirate ed entusiasmanti. Dopo le sfide nei gironi sono approdati alle semifinali i primi due di ogni gruppo. Nelle semifinali Oliveri ha così avuto la meglio su Espedito Valerio, mentre Del Sordo ha superato Enzo de Filippis.

“E’ stato un torneo bellissimo – dichiara il consigliere Umberto Ippolito – che ha visto tanti nostri soci affrontarsi in partite mozzafiato. E una rassegna ormai diventata annuale che conferma la crescita esponenziale di questa disciplina che per alcuni anni era poco praticata nel circolo e che ora è diventata un importante punto di riferimento per tanti appassionati. In accordo con la direzione sportiva sin dai primi mesi dell’anno venturo partiranno una serie di tornei che vedranno tutti i partecipanti sfidarsi per aggiudicarsi il titolo 2019. Complimenti a tutti per la partecipazione e l’impegno profusi, in particolare ai due finalisti ed al vincitore Del Sordo: il biliardo è una disciplina affascinante, che non ha praticamente età. Insomma ci si diverte sempre”.

