Taekwondo: Maristella Smiraglia argento ai mondiali militari di Rio

Maristella Smiraglia , componente della squadra Nazionale di Taekwondo, il 5 dicembre è rientrata in Italia dopo aver disputato i Campionati Mondiali Militari appena conclusi in Brasile a Rio de Janeiro. La partecipazione a questa gara come atleta rappresentante del Gruppo Sportivo Carabinieri di cui fa parte già da due anni è stata più che soddisfacente: Maristella ha infatti conquistato una splendida medaglia d'argento fermandosi per soli due punti di distacco dall'atleta brasiliana padrona di casa.

Dopo essersi ripresa a seguito di un intervento alla mano dovuto ad un brutto infortunio che l'aveva costretta a fermarsi per tre mesi, la nostra concittadina ha dato il meglio di se arrivando a superare le altre atlete in gara e fermandosi per un distacco di soli due punti di fronte all'atleta brasiliana padrona di casa. Inoltre il CONI Puglia la ha insignita della medaglia d'Oro al Valore Atletico, grande riconoscimento conferito agli atleti che si distinguono per i risultati raggiunti, ritirato il 4 dicembre a Bari dal presidente del Comitato Regionale Puglia della FITA dr. Montinaro proprio mentre Maristella stava concludendo la sua esperienza in Brasile.