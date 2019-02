Lunedì dell'Angelo ancora allo Zaccheria per il Foggia e i suoi tifosi. Ma se nel 2018 si giocò all'ora di pranzo (sconfitta con l'Empoli), questa volta si giocherà di sera.

E' quanto disposto dalla Lega B, nel comunicato riguardante gli orari delle gare dalla 13esima alla 15esima giornata di ritorno.

Per il Foggia, impegno casalingo alle ore 15 di Sabato 6 aprile, quando allo Zaccheria arriverà lo Spezia. Una settimana dopo, alle 18, si vola a Venezia per la sfida contro i lagunari. Infine la 15esima di ritorno, in programma interamente il giorno di Pasquetta: per i satanelli sfida cruciale per la salvezza allo Zaccheria contro il Livorno.

