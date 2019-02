Anticipi e posticipi di serie B. Foggia-Cosenza di venerdì. Sabato 9 marzo il derby con il Lecce

La Lega di Serie B ha pubblicato gli orari degli anticipi e dei posticipi per le giornate che vanno dalla settima alla dodicesima giornata. Per il Foggia un anticipo (quello del 1° marzo in casa col Cosenza) e una gara alle 18 (sabato 30 marzo al 'Rigamonti' di Brescia). Derby con il Lecce nelle canoniche ore 15 di sabato.

7^ giornata, martedì 26 febbraio ore 21: Ascoli-Foggia

8^ giornata, venerdì 1° marzo ore 21: Foggia-Cosenza

9^ giornata, sabato 9 marzo ore 15: Lecce-Foggia

10^ giornata, sabato 16 marzo ore 15: Foggia-Cittadella

11^ giornata, sabato 30 marzo ore 18: Brescia-Foggia

Nella dodicesima giornata, in programma nelle giornate di martedì 2 e mercoledì 3 aprile, i rossoneri osserveranno un turno di riposo.

