San Severo celebra il suo campione del mondo: Alfonso D'Errico premiato a Palazzo Celestini

L’Amministrazione Comunale ha voluto premiare a Palazzo Celestini il campione del mondo di ciclismo Alfonso D’Errico. A ricevere il pluridecorato campione sanseverese, che ha trionfato a Varese nello scorso mese di settembre conquistando il campionato del mondo di Gran Fondo per Amatori, nella categoria uomini 40 – 44 anni, sono stati il Vice Sindaco Francesco Sderlenga e l’Assessore allo Sport Michele Del Sordo, i quali hanno sottolineato i grandi meriti del cicloamatore sanseverese.

“E’ stata una bellissima impresa – hanno dichiarato il Vice Sindaco Sderlenga e l’Assessore Del Sordo – che ha ancora una volta evidenziato l’eccezionale stato di forma di D’Errico: il nostro campione si è imposto dopo oltre tre ore di corsa, alla gara partecipavano i migliori al mondo della sua categoria, atleti di decine di nazioni, sul traguardo ha preceduto un corridore belga ed uno francese, due nazioni dalla grande tradizione ciclistica. A D’Errico ribadiamo anche in questa circostanza i rallegramenti dell’Amministrazione Comunale tutta e l’auspicio di sempre maggiori traguardi sportivi nel futuro da raggiungere”.

Alfonso D’Errico conta nel suo palmares anche un titolo mondiale in Slovenia nel 2014, un campionato europeo ed uno italiano, oltre a decine di vittorie in altre gare.