Regata Isole Tremiti Evento Annullato

Comunichiamo con rammarico che la REGATA ISOLE TREMITI che si doveva svolgere dal 16 al 19 maggio 2019 è ANNULLATA Siamo stati costretti a procedere in questo senso, in quanto il Circolo Velico LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI MANFREDONIA (come da incarico accettato), essendo il Circolo Velico FIV responsabile della nostra regata, attraverso delle comunicazioni SUCCESSIVE all’incarico assunto e precisamente in data 06/05/2019, ci comunica che lo statuto della Federazione Vela Italiana impone delle restrizioni sul modus operandi con aziende private (la nostra). Certo da un Circolo PROFESSIONISTICO non ci aspettavamo che prendesse impegni anche per iscritto per poi a 10 giorni dall’evento, capire che la FIV NON GLI AUTORIZZAVA LA COLLABORAZIONE con la nostra azienda e pertanto siamo costretti ad Annullare la Manifestazione come organizzatori UNICI della REGATA. Siamo molto dispiaciuti e ci scusiamo con le istituzioni coinvolte: - COMUNE DELLE ISOLE TREMITI - PUGLIA PROMOZIONE - ASSESSORATO REGIONALE AL TURISMO - ASSESSORATO REGIONALE ALL’AGRICOLTURA - ASSESSORATO REGIONALE ALLO SPORT - PROVINCIA DI FOGGIA - CAPITANERIA DI PORTO DI TERMOLI - PARCO NAZIONALE DEL GARGANO - ASSONAUTICA E tutti i partner resosi disponibili: - ALIDAUNIA - PORTO TURISTICO RODI GARGANICO - PORTO TURISTICO DI VIESTE - AQUODIVING - SPIAGGIA ZAIANA E tutti gli altri anche se non menzionati, eravamo prontissimi con un programma strabiliante ma stiamo pensando già ad un nuovo progetto che ci vede unici organizzatori. Coridali Saluti Daniele Circiello