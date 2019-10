La sciabola foggiana sempre ai vertici: Samele la Criscio sul podio all'Open di qualificazione agli Assoluti

L'atleta delle Fiamme Gialle ha vinto la gara di sciabola maschile, sconfiggendo in finale Luca Curatoli. Ottima prova anche per la Criscio, che si arrende in finale solo Irene Vecchi