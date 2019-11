Riscatto Foggia Volley: le rossonere tornano a vincere. Corato battuta 3-1

L’Asd Foggia Volley centra la prima vittoria in trasferta nel campionato femminile di serie C girone B. Le rossonere già nel primo set (23-25) hanno dimostrato determinazione e voglia di riscattare le due sconfitte consecutive rimediate nelle ultime due giornate di campionato. Nel secondo set (25-21) le ragazze di Tauro non sono riuscite a vincere complice qualche piccola distrazione. Ma grazie alla grinta le rossonere hanno centrato la vittoria prima nel terzo set (25-27) e poi nel quarto (23-25).

Attualmente l’Asd Foggia Volley si trova a 6 punti in classifica. Sarà importante mantenere la continuità di risultati positivi anche nella prossima giornata di campionato. Non sarà una partita facile dato che al “Preziuso” arriverà l’Asem Volley Bari, che ha vinto contro il Justbritish Volley Bitonto per 3 set a 2, ed è in testa alla classifica con 9 punti.