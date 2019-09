54,99 euro per vedere il Foggia dalla poltrona di casa: Baldassarre (Eleven Sports): "Stupenda tifoseria da serie A"

Il Foggia da casa? Sarà possobile vederlo abbonandosi alle gare interne ed esterne che verranno trasmesse da Elevent Sports. Costo dell'abbonamento: 54,99. In alternativa sarà possibile optare per l'abbonamento mensile al costo di 5,99.

E' stato sigliato ieri l'accordo tra il Calcio Foggia 1920, Eleven Sports e la Lega Nazionale Dilettanti per la cessione dei diritti televisivi in esclusiva di tutte le partite disputate “In & Out” per il campionato 2019/2020.

Calcio Foggia, il commento dell'Ad Davide Pelusi

“Solo ed esclusivamente grazie al calore, alla passione e all’assiduità con cui i nostri numerosissimi tifosi, sparsi in tutto il mondo, seguono le gesta agonistiche dei satanelli è stato possibile siglare questo accordo internazionale, che conto possa essere solo il primo di una serie di altre partnership con aziende di caratura nazionale, o perché no, anche mondiale. Il Management di Eleven Sports, in particolar modo nella persona di Mattia Baldassarre, Managing Director, dimostrando intelligenza e lungimiranza, ha capito che la categoria per i tifosi veri del Foggia, ossia la maggioranza, è solo un dettaglio.Grazie ad Eleven Sports tutte le numerose aziende, soprattutto locali, che hanno creduto nel nostro progetto fin da subito, senza costi aggiuntivi, avranno un platea che da locale diventa globale, potendo ora raggiungere i nostri tifosi ovunque essi siano, con numeri di contatti che credo si triplicheranno. Grazie a questa partnership, il nostro progetto si consolida e potenzia permettendo di attrarre ulteriori sponsor, innescando così un circolo virtuoso. È la dimostrazione che la nostra squadra può essere l’ambasciatore ideale intorno al quale l’imprenditoria locale può fare sistema per guardare oltre i confini del nostro territorio.”

Eleven Sports, le parole del MD Mattia Baldassarre

“Trovare l’accordo con il Calcio Foggia 1920 è stato un processo semplice e rapido, anche grazie al ottimo dialogo con il Direttore della Lega, Barbiero. Crediamo nel progetto Foggia e nella sua stupenda tifoseria, invidiata da tante società di calcio, anche di categorie di A e B. Abbiamo programmi di crescita ambiziosi e non abbiamo paura di investire in partner come il Foggia, nonostante la categoria. Se i numeri ci daranno ragione, sarà ulteriormente possibile premiare i nostri partner e sviluppare ulteriori progetti, che sono stati già abbozzati ed intavolati con il management del club rossonero”.

Gift Card per abbonati

Il club rossonero, di concerto con Eleven Sports, ha pensato di omaggiare tutti i tifosi rossoneri abbonati alle gare del Foggia: al momento del ritiro della tessera stagionale, verrà consegnato un codice univoco che consentirà loro di poter sottoscrivere l'abbonamento di pay per view a 44,99.