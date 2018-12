Camporese dal letto dell'ospedale ringrazia tutti: "Tornerò a combattere, gioire e soffrire con voi"

Con un messaggio su Instagram, dal letto dell'ospedale, Michele Camporese ringrazia tutti e mostra i muscoli dopo l'operazione al crociato anteriore del ginocchio destro: "Volevo salutarvi e ringraziarvi per i tanti messaggi calorosi che ho ricevuto in questi giorni. E adesso si riparte, con tanta applicazione, pazienza e costanza, per cercar di tornare al meglio a combattere, soffrire e gioire con voi".