Kick boxing: la New Ikba Lucera protagonista alle finali del campionato italiano a Rimini

Si è svolta a Rimini dal 31 maggio al 2 giugno 2019, nella stupenda cornice della "Fiera del Fitness", la fase finale del Campionato Italiano Wtka 2019 per l'assegnazione del titolo di Campione Italiano Assoluto 2019 di Kick Boxing. Si sono scontrati in questa fase finale tutti i vincenti delle varie tappe della maratona marziale del Nord, Centro e Sud Italia con la partecipazione di circa 1.000 atleti.

La "New Ikba Lucera", diretta dai maestri Nicola e Ciro Ianigro, ha partecipato con 9 atleti portando a casa piazzamenti importantissimi.

Alessio Giglio, 1° classificato light contact (cat. 8/12 anni, -37kg) (CAMPIONE ITALIANO) e 2° classificato kick light (cat. 8/12 anni, -37kg); Thomas Russo, 2° classificato light contact (cat. 8/12 anni, -42kg) e 2° classificato kick light (cat. 8/12 anni, -42kg); Alfredo Giglio, 1° classificato light contact (cat. 8/12 anni, -52kg) (CAMPIONE ITALIANO) e1° classificato kick light (cat. 8/12 anni, -52kg) (campione italiano); Angelo Michele Tedeschi 1° classificato light contact (cat. 13/15 anni, -57kg) (campione italiano); Giuseppe Pio Dotoli 1° classificato light contact (cat. 13/15 anni, -69kg) (campione italiano); Serena Calabrese, 1° classificato light contact (cat. seniores -55 kg) (campione italiano) e 2° classificato kick light (cat. seniores -55 kg); Giovanni Leo, 2° classificato light contact (cat. juniores, -79 kg); Antonio Polisena, 2° classificato light contact (cat. juniores -69 kg); Samuele Barbaro 3° classificato kick light (cat. 13/15 anni -69kg).

La New Ikba Lucera si è imposta su atleti provenienti da tutta Italia conquistando ben 6 titoli italiani, altrettanti secondi posti e un terzo posto. Grande soddisfazione espressa dai maestri Nicola e Ciro Ianigro: "L'obiettivo era portare tutti i nostri ragazzi sul podio ed è stato raggiunto. Per il settimo anno consecutivo la nostra associazione è riuscita a conquistare il titolo di campione italiano. Quest'anno abbiamo ben 6 campioni italiani e ciò ci riempie di gioia ed orgoglio! Dedichiamo le nostre vittorie a tutti coloro che ci hanno supportato e sopportato, ai genitori dei ragazzi che ci seguono con tanto entusiasmo e infine ai nostri nove magnifici ragazzi che con cuore, grinta, determinazione e fatica hanno reso possibile questo straordinario successo. Grazie a tutti di cuore." Il prossimo impegno è fissato tra alcuni mesi, agli inizi di novembre, quando la New Ikba Lucera sarà impegnata nel campionato mondiale wtka 2019.