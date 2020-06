Cerignola in lutto: è morto il presidente Francesco Diciolla, una vita per il ciclismo era conosciuto e apprezzato

All’età di 60 anni e malato da tempo, è venuto a mancare Francesco Diciolla, presidente della Special Bike Cross Country. Stimato dirigente ed appassionato delle due ruote, coinvolgendo il figlio Vito nel ruolo di team manager e di maestro di mountain bike, Francesco Diciolla era molto conosciuto ed apprezzato non solo per il suo attaccamento a questo sport ma per essere stato il fondatore della pista di mountain bike nei pressi del palazzetto dello sport, che è scuola di ciclismo a tutti gli effetti riconosciuta dalla Federazione Ciclistica Italiana (ex ricettacolo di rifiuti e di recente teatro di numerosi eventi per giovanissimi e anche di un campionato regionale ciclocross FCI Puglia nel dicembre 2018).

Ai familiari più stretti di Francesco Diciolla il cordoglio di tutti gli addetti ai lavori del ciclismo pugliese e del comitato regionale FCI Puglia presieduto da Giuseppe Calabrese. A Cerignola, le esequie si svolgeranno sabato 20 giugno alle 9 presso la chiesa di Santa Barbara di via Corso Vecchio al civico 36.