Sciabola foggiana di bronzo: Samele e Criscio terzi in Coppa del Mondo

Doppio bronzo per i due foggiani Gigi Samele e Martina Criscio, protagonisti nel circuito di Coppa del Mondo di scherma.

I due azzurri hanno conquistato il terzo posto entrambi nella prova a squadra di sciabola maschile e femminile. Nella tappa di Budapest, insieme ai compagni Luca Curatoli, Enrico Berrè e Dario Cavaliere, Samele ha sconfitto nella finale per il terzo e quarto posto la Germania con un netto 45-29, dopo aver perso di misura in semifinale contro i padroni di casa dell'Ungheria. I magiari si sono poi arresi nella finale per l'oro alla Corea del Sud. Samele e compagni hanno bissato il risultato ottenuto due settimane fa nella tappa di Padova.

A Sint Niklaas (Belgio) percorso simile per la sciabola femminile, che oltre alla Criscio, Rossella Gregorio e Irene Vecchi, aveva in squadra per la prima volta la fiorettista campionessa olimpica a Londra 2012 (nel fioretto a squadre) Arianna Errigo. Il quartetto azzurro, dopo aver superato la Germania nel tabellone dei 16 (45-22) e gli Stati Uniti ai quarti (45-40) si è arreso alla Russia in semifinale (45-39), superando poi nettamente la Polonia nella finale per il bronzo. Sul gradino più alto del podio è salito la Francia, vittoriosa sulla Russia. Per le azzurre si tratta del quarto bronzo consecutivo