La Gold GymStar A.S.D. di Carapelle sbanca alla Coppa dei Campioni ASI

Il passato week end si è svolta a Foggia, presso il palazzetto dell’atletica pesante Taralli, la Coppa dei Campioni targata ASI e organizzata da Fernando Morelli della Body Building Story. Anche questa volta e come sempre, presente la Gold GymStar A.S.D. di Carapelle del Tecnico Federale FIPE Lo Russo Luca. Numerosi gli Atleti in pedana della Società Carapellese, tra cui nuovissime leve, che collezionano tanti podi e trofei in numerose categorie di peso. I neo atleti in pedana: Antonio Russo di 36 anni, Aurora Russo di 10 anni, Francesco Lorenzetti di 25 anni, Paolo Pocchia di 15 anni.

I veterani in pedana: Christian Lo Russo di 22 anni, Gabriella del Duca di 52 anni, Janey Cucovaz di 26 anni, Katia Caruso di 44 anni, Luca Lo Russo di 27 anni. Si unisce alla Gold GymStar A.S.D, con grande orgoglio Raffaele Villacaro di 34 anni, di Cava dei Tirreni. La giornata di gara si apre sabato con la disciplina dello squat, eseguendo le massime alzate con carichi eccezionali da parte di tutto la squadra in varie categorie di peso e di età: Antonio Russo solleva 130kg che gli valgono il primo posto, Francesco Lorenzetti che con 110kg si classifica al quinto posto, Paolo Pocchia con 110kg sale sul gradino più alto del podio, Katia Caruso che con 75kg si classifica prima, Janey Cucovaz con 85kg anch’essa prima, Raffaele Villacaro con 160kg si classifica quarto avanti a Francesco, e conclude la competizione Luca Lo Russo che solleva 205kg e si classifica primo. Nella seconda parte della giornata si continua con il secondo esercizio di gara, ovvero lo stacco da terra. La squadra della Gold GymStar A.S.D scende in pedana al completo. La prima ad entrare in pedana è stata la piccola Aurora Russo figlia di Antonio, che a soli 10 anni sorprende i giudici e l’intero palazzetto riuscendo a sollevare nell’ultima prova l’incredibile carico di 80kg. Aurora sicuramente sarà una grande promessa nel mondo delle alzate di potenza e, come delineato dai suoi coach Janey e Luca, nella pesistica olimpica, ormai fondamentale nella preparazione della ragazza. Di seguito, come per l’esercizio dello squat, le massime alzate svolte dai partecipanti della Società Carapellese: Antonio Russo 140kg (5° classificato), Francesco Lorenzetti 140kg (4° classificato), Paolo Pocchia 130kg, Katia Caruso 95kg (2° classificata), Gabriella Del Duca 105kg (2° classificata), Janey Cucovaz 100kg (2° classificata) , Luca Lo Russo 250kg (2° classificato), Raffaele Villacaro 245kg (2° classificato) e Christian Francesco Lo Russo che, nonostante la sua mancata preparazione da circa 1 anno a causa del proprio lavoro, porta a casa 190kg in massima alzata, dimostrando la propria forza e dedizione verso questo sport.

Nella giornata di domenica 1 Dicembre, Raffaele scende in pedana nell’ultimo degli esercizi delle alzate di potenza, vale a dire la distensione su panca, riuscendo a conquistare un meritatissimo secondo posto con ben 110kg sollevati e si classifica al secondo posto. Nel totale la Gold GymStar A.S.D sale sul terzo gradino del podio tra 24 società partecipanti alla competizione, conquistando il titolo di terza società più forte a livello Nazionale. Il Tecnico Federale Luca Lo Russo, al termine delle giornate di gara, si ritiene soddisfatto dei propri atleti, esprimendo il desiderio di ritornare ad una prossima competizione con nuove leve e soprattutto con nuovi stimoli per vincere le prossime competizioni.

