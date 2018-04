Karate: le leonesse d'oro Eronia e Mele si qualificano ai campionati italiani

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Si è svolta domenica a Bari presso il Palazzetto “Lasala”, ospitata dall’associazione sportiva dilettantistica “Angiulli”, la “Fase Regionale di Qualificazione al Campionato Italiano cadetti maschile e femminile”. Un risultato degno di nota, quello delle atlete dell’Asd “LEONE” in gara, che le porterà a partecipare ai Campionati di Kumite in programma presso il PalaPellicone di Ostia il 5 e 6 maggio. Si tratta delle foggiane Desiree Eronia e Chiara Mele, che hanno meritato il brillante risultato dopo aver disputato due incontri senza subire alcun punto. Desiree, confermata vicecampionessa italiana negli Esordienti A, ha gareggiato nella categoria 54 kg; Chiara, che ha vinto il secondo incontro prima dello scadere dei due minuti per 8-0, un’atleta emergente che sta collezionando ottimi risultati nella +63 kg. Due settimane separano le karateke dall’appuntamento più importante dell’anno, al quale saranno accompagnate dal proprio preparatore, il Maestro Cosimo Leone. Ancora poco tempo, quindi, per raggiungere la preparazione psicofisica adeguata ad affrontare avversarie selezionate tra le migliori atlete italiane fra i 14 e i 15 anni.