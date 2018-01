Gigi Maifredi: “Il Foggia farà un grande girone di ritorno”

Invitato dal suo grande amico e ds del Foggia Calcio, Luca Nember, l’ex allenatore del calcio ‘champagne’, del Bologna dei miracoli e della sfortunata esperienza con la Juve, Gigi Maifredi, ha fatto visita ai rossoneri di mister Stroppa: “Lo Zaccheria è bellissimo, stadio perfetto per il calcio. Bello anche il centro di allenamento (l’Amendola ndr). La squadra? Stroppa sta facendo un bel lavoro, poi la squadra è messa bene: son sicuro farà un grande girone di ritorno”.

L’ex allenatore del Pescara, squadra che il Foggia incontrerà in casa alla ripresa del campionato, ha parlato anche dei nuovi acquisti Zambelli e Scaglia: “Marco ha ricevuto offerte all’inizio della stagione da Ascoli e Ternana, ma non era convinto, stava per andare all’estero, poi è arrivata la chiamata di Nember. Mi ha telefonato: cosa faccio mister? Vai di corsa, Marco - gli dico - lì a Foggia c’è la storia. Lui è forte eh!. Ho visto l’allenamento di questa mattina: due discese, due cross per Mazzeo, due gol. Non avevo dubbi” . “Gran bel giocatore Gigi”. Maifredi è poi andato via con un paio di calzettoni ed un pantaloncino e con la maglia regalatagli da Mazzeo.