Gli allenatori italiani premiano Zdenek Zeman: al boemo il 'Fair play alla carriera'

Si è tenuto ieri a Napoli l’evento Football Leader 2018, premio nazionale dell’associazione italiana allenatori (AIAC), che riconosce e celebra il valore della leadership nel mondo del calcio. Tra i campioni premiati figura anche Zdenek Zeman che si è aggiudicato il “Fair Play alla carriera”, consegnato da Leonardo Massa Country Manager Italia di MSC Crociere. Secondo gli allenatori italiani infatti Zeman è un “modello da seguire per il calcio che propone, manifesto dello sport pulito ed esempio di lealtà per i giovani con il suo comportamento dentro e fuori dal campo”.

Leonardo Massa, Country Manager Italia di MSC Crociere ha dichiarato: “Siamo lieti di premiare Zdenek Zeman, uno dei migliori simboli del calcio italiano ed europeo, per il suo comportamento sempre improntato al fair play e alla lealtà sportiva. Un’eccellenza nei cui valori e prestigio internazionale riconosciamo anche gli asset principali di MSC Crociere”.

Football Leader 2018 tra le diverse partnership vanta, per la quarta volta consecutiva, quella con MSC Crociere, più grande Compagnia crocieristica a capitale privato nel mondo, leader in Europa e in Sud America, che il prossimo 9 giugno battezzerà a Genova la nave dedicata all’Italia, la MSC Seaview: l’avveniristico nuovo gioiello dei mari potrà ospitare oltre 5mila passeggeri. Sarà una nave smart e trascorrerà la stagione estiva nel Mediterraneo. Progettata per gli amanti degli spazi all’aperto, è dotata, tra gli innovativi elementi di design, di una promenade esterna che gira intorno alla nave per avvicinare gli ospiti ancora di più al mare.