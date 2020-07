"Pregando gli parlo". Sandro Mazzola e quell'incontro con Padre Pio: "Perdete col Foggia ma vincete il campionato"

La confessione con il frate delle stimmate, la premonizione sull’esito del campionato e quel rapporto con San Pio mai interrotto: “Da allora, spesso, pregando, gli parlo".

Il campione nerazzurro Sandro Mazzola racconta l'indimenticato incontro con padre Pio avvenuto nel gennaio del 1965 e del rapporto spirituale stretto con il frate cappuccino. Lo fa sulle pagine del prossimo numero di ‘Famiglia Cristiana’, il cui contenuto è stato anticipato da AdnKronos. In quell’occasione, infatti, il santo predisse la conquista dello scudetto per l'Inter: "Perde col Foggia, ma vincerà il campionato", sentenziò. E così fu.

Era il 30 gennaio del 1965, quando l’Inter di Helenio Herrera arrivò a San Giovanni Rotondo in attesa di incontrare, il giorno seguente, il Foggia di Oronzo Pugliese. La tappa nel centro garganico era finalizzata ad incontrare padre Pio che, non appena vide la squadra neroazzurra, rispose: "E che ci fanno qua? Tanto con il Foggia perdono. Ma vinceranno il campionato". Così fu: sconfitta per 3-2 allo Zaccheria, ma scudetto conquistato. I ricordi di Mazzola sono stati raccolti dal giornalista Stefano Campanella.