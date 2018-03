Foggia vs Empoli: si gioca il lunedì di Pasquetta alle 12.30

Il presidente della Lega B Mauro Balata, sentito il Comitato esecutivo, ha reso noto i recuperi delle sei gare dell'ottava giornata di ritorno del campionato Serie B ConTe.it, rinviate in parte per il maltempo e in parte per la scomparsa del capitano della Fiorentina Davide Astori. Contro la capolista Empoli il Foggia recupererà il match il lunedì di Pasquetta, 2 aprile, alle 12.30