Tonucci sbaglia porta, Mazzeo rimedia. Col Cittadella finisce in parità

Si ricomincia da un pari, senza disdegnare qualche rimpianto. Perché nell’analisi complessiva della partita, ha sicuramente di che rammaricarsi il Foggia per le sue occasioni avute nel primo tempo e soprattutto nella ripresa. I rossoneri pagano la scarsa vena di Iemmello, mai in partita e con le polveri bagnate, scarsamente assistito da Chiaretti. A salvare i rossoneri da una sconfitta che sarebbe stata oggettivamente immeritata (giunta, peraltro, per lo sfortunato autogol di Tonucci) ci ha pensato Fabio Mazzeo. Subentrato a Chiaretti, ha ridato vigore, energia e concretezza a un attacco fino a quel punto del tutto improduttivo. E si è procurato il rigore che con rabbia e precisione ha poi trasformato. Un pari che non muove più di tanto la classifica, ma che un segnale lo dà comunque. Il Foggia, malgrado tutto, è ancora vivo.

