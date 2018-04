Foggia-Bari senza tifosi ospiti? L’Osservatorio non si pronuncia, deciderà il Casms

L’atteso derby con il Bari potrebbe essere un po’ meno colorato del previsto. E’ infatti alto il rischio che per la partita in programma sabato pomeriggio venga vietato l’accesso ai tifosi ospiti. Come riporta la Determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni sportive, la gara “connotata da alti profili di rischio, sono rinviati alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, ai fini dell’individuazione di misure di rigore”.

Contestualmente è stata sospesa la vendita dei biglietti per i residenti nella provincia di Bari (con tessera) per i quali, la precedente determinazione dell’Osservatorio, aveva dato l’ok per vendita dei tagliandi. Non resta che attendere il pronunciamento del Comitato. A questo punto resta in stand by anche la richiesta di aumento della capienza dello Zaccheria.

Intanto lo Zaccheria, per quel che concerne i settori dei tifosi di casa, ha già fatto registrare il soldout.