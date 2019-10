Surfcasting: il foggiano Benefico è campione italiano

La Federazione Italiana di Pesca Sportiva e Attività Subacquee ha indetto dal 26 al 28 settembre 2019 le finali del Campionato Italiano Maschile individuale di surf casting 2019 a Castellaneta (TA).

Alla manifestazione nazionale hanno preso parte più di 200 atleti provenienti da ogni parte d’Italia che hanno acquisito il diritto a partecipare superando le varie prove di selezione e di qualifica. Il Campionato si è svolto in quattro gare, diurne e notturne, numerose le prede catturate e prontamente rilasciate dimostrando un alto livello tecnico dei partecipanti.

Gli atleti Pompeo Gabriele Mascaro e Fortunato Imperio, entrambi appartenenti all’Asd Fovea Fishing Club di Foggia che si sono distinti per i risultati raggiunti durante la Manifestazione Finale conquistando anche degli eccellenti piazzamenti di settore nelle quattro gare disputate e a loro va il personale ringraziamento. Si è aggiudicato il Titolo di CAMPIONE ITALIANO INDIVIDUALE 2019 DI SURFCASTING l’atleta Fabrizio Benefico dell’APSD di San Benedetto del Tronto (AP), il Campione Italiano, foggiano di adozione e residente nel capoluogo Dauno dal 1990, iniziò la sua attività di pescatore sportivo proprio nelle varie Associazioni sportive di Foggia e provincia per poi militare in Associazioni Sportive molisane e abruzzesi.

Atleta di spessore, ormai cinquantacinquenne, ha più volte sfiorato il titolo Seniores e quello di Over 55, vincitore di titoli provinciali grazie alle sue doti tecniche che, lo portano a testare accorgimenti personali da lui stesso ideati. Ha fatto della pesca quasi una ragione di vita. Questa volta il raggiungimento della Nazionale di specialità è davvero meritata. Per gli amanti delle statistiche, in oltre 30 anni di storia agonistica FIPSAS, Benefico è il primo atleta di Foggia e il secondo atleta Pugliese che si aggiudica il Campionato italiano di surfcasting, infatti il precedente risale agli anni 90 ed è stato di Lecce.