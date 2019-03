Orgoglio azzurro a Foggia, Italia prima nel medagliere: 9 ori, sei argenti e 10 bronzi agli Europei giovanili di scherma

È sceso il sipario sui Campionati Europei Cadetti e Giovani di scherma Foggia 2019 con l’assegnazione degli ultimi tre titoli a squadre per la categoria Under 20. Come nella giornata precedente, anche nel decimo ed ultimo giorno di gare l’Italia porta tre squadre in finale ma, a differenza delle prove del sabato, questa volta conquista l’oro con le fiorettiste – cui si aggiungono le medaglie d’argento per spadisti e sciabolatori – chiudendo il medagliere nettamente al primo posto con 9 ori, 6 argenti e 10 bronzi per un totale di 25 medaglie.

Nel fioretto femminile Serena Rossini, Martina Favaretto, Marta Ricci e Serena Puglia battono in scioltezza l’Ucraina per 45-28 nei quarti e l’Ungheria per 45-24 in semifinale poi si impongono col punteggio di 45-34 nella finale contro la Russia. Sul terzo gradino del podio sale l’Ungheria che prevale per 43-39 sulla Germania nella sfida per la medaglia di bronzo.

Nella spada maschile Davide Di Veroli, Gianpaolo Buzzacchino, Daniel De Mola e Giacomo Gazzaniga debuttano superando 45-36 la Svezia poi nei quarti hanno la meglio in una sfida all’insegna dell’equilibrio contro la Russia imponendosi per 33-29. Più agevole l’affermazione in semifinale contro la Francia, sconfitta 44-27 ma in finale la Polonia la spunta al fotofinish sugli Azzurri per 40-39. Bronzo alla Francia, impostasi su Israele col punteggio di 45-33.

Nella sciabola maschile, ultima gara dell’Europeo, il quartetto formato da Matteo Neri, Giacomo Mignuzzi, Michele Gallo e Lorenzo Roma sconfigge la Bulgaria per 45-22, la Romania per 45-34 e l’Ucraina per 45-23 poi cede in finale alla Francia col punteggio di 45-40. Medaglia di bronzo alla Russia che regola 45-34 l’Ucraina. Sobria ed essenziale la cerimonia di chiusura con il passaggio di consegne tra Foggia e la città croata di Porec, che ospiterà la rassegna continentale dedicata ai Cadetti e ai Giovani il prossimo anno. Sulla rassegna foggiana cala dunque il sipario con un bilancio assolutamente positivo tanto sotto il profilo tecnico quanto sul piano organizzativo: la manifestazione ha portato la Capitanata ad essere per dieci giorni la capitale della scherma europea premiando gli sforzi e la lungimiranza del Comitato Organizzatore guidato da Renato Martino, che sin dall’inizio ha creduto a questa impresa.

CAMPIONATI EUROPEI GIOVANI FOGGIA2019 - FIORETTO FEMMINILE - PROVA A SQUADRE - Foggia, 3

marzo 2019

Finale

ITALIA b. Russia 45-34

Finale 3°-4° posto

Ungheria b. Germania 43-39

Semifinali

ITALIA b. Ungheria 45-24

Russia b. Germania 45-32

Quarti

ITALIA b. Ucraina 45-28

Ungheria b. Polonia 43-37

Russia b. Francia 40-26

Germania b. Romania 42-35

Classifica (13): 1. ITALIA, 2. Russia, 3. Ungheria, 4. Germania, 5. Francia, 6. Polonia, 7. Romania, 8. Ucraina.

ITALIA: Serena Rossini, Martina Favaretto, Marta Ricci, Serena Puglia.

CAMPIONATI EUROPEI GIOVANI FOGGIA2019 - SPADA MASCHILE - PROVA A SQUADRE - Foggia, 3

marzo 2019

Finale

Polonia b. ITALIA 40-39

Finale 3°-4° posto

Francia b. Israele 45-33

Semifinali

Polonia b. Israele 45-36

ITALIA b. Francia 44-27

Quarti

Israele b. Ungheria 45-40

Polonia b. Repubblica Ceca 45-33

ITALIA b. Russia 33-29

Francia b. Germania 45-31

Tabellone dei 16

ITALIA b. Svezia 45-36

Classifica (20): 1. Polonia, 2. ITALIA, 3. Francia, 4. Israele, 5. Ungheria, 6. Russia, 7. Repubblica Ceca, 8.

Germania.

ITALIA: Davide Di Veroli, Gianpaolo Buzzacchino, Daniel De Mola, Giacomo Gazzaniga.

CAMPIONATI EUROPEI GIOVANI FOGGIA2019 - SCIABOLA MASCHILE - PROVA A SQUADRE - Foggia, 3

marzo 2019

Finale

Francia b. ITALIA 45-40

Finale 3°-4° posto

Russia b. Ucraina 45-34

Semifinali

ITALIA b. Ucraina 45-23

Francia b. Russia 45-44

Quarti

ITALIA b. Romania 45-34

Ucraina b. Spagna 45-35

Francia b. Belgio 45-22

Russia b. Gran Bretagna 45-32

Tabellone dei 16

ITALIA b. Bulgaria 45-22

Classifica (16): 1. Francia, 2. ITALIA, 3. Russia, 4. Ucraina, 5. Romania, 6. Gran Bretagna, 7. Spagna, 8. Belgio.

ITALIA: Matteo Neri, Giacomo Mignuzzi, Michele Gallo, Lorenzo Roma.