Basket e calcio a 5, 100% Cus Foggia

E' arrivato, al settimo tentativo, il primo en plein stagionale per le squadre del Centro Sportivo dell'Università di Foggia.

Due vittorie che rilanciano le ambizioni delle compagini cussine e che, soprattutto nel calcio a 5, chiudono un periodo davvero difficile.

Il quintetto allenato da Natale Coccia sabato pomeriggio ha difatti conquistato un successo che mancava da quattro turni.

Con il Nox Molfetta l'imperativo era dunque ritrovare i tre punti e tornare a muovere una classifica ferma dalla seconda giornata.

Obiettivo raggiunto in virtù di un ottimo primo tempo, chiuso sul 2-0 grazie alla doppietta di un sontuoso Capozzi ed una ripresa giocata male nei primi dieci minuti ma benissimo negli ultimi quindici.

Il Nox Molfetta infatti era riuscito a pareggiare i conti approfittando di un momento di ingiustificabile relax del Cus: due gol evitabili, nati da un atteggiamento difensivo abbastanza leggero. Poi la reazione foggiana, rabbiosa e grintosa, figlia di una incredibile voglia di vincere testimoniata dall'azione del 3-2: il Molfetta attacca, De Nido sradica il pallone dai piedi avversari e rilancia il contropiede. La palla arriva a Roseto che con una magia serve il pallone a Carluccio il cui destro è preciso e potente al tempo stesso.

E' il 3-2, è il gol che rilancia le azioni cussine.

Il 4-2 è ancora merito di Roseto che firma il secondo assist consecutivo, un passaggio che permette a Casoli di ritrovarsi davanti alla porta ormai sguarnita: depositare in rete la palla del 4-2 è così un gioco da ragazzi.

Molfetta non molla e su azione di punizione trova la terza marcatura. Partita riaperta? No, se in campo c'è il ciclone Capozzi che a quattro minuti dalla fine intercetta un pallone a metà campo e si invola verso l'area di rigore ospite, salta il portiere e scrive per la terza volta il suo nome sul tabellino.

Cala così il sipario con il risultato finale di 5-3.

In classifica il Cus Foggia recupera un posto nella zona play-off agganciando proprio il Nox Molfetta.

CLASSIFICA SERIE C2 CALCIO A 5 PUGLIA - GIRONE A

Bitonto Futsal e Futsal Terlizzi 18

Alta Futsal 14

Futbol Cinco Bisceglie 13

Cus Bari 12

Nox Molfetta, Cus Foggia e Futsal Giovinazzo 9

Nettuno 7

Public Ruvo e Poggiorsini 6

Pellegrino Sport 1

Vigor Barletta e 0

PROSSIMO TURNO

Futsal Giovinazzo - Cus Foggia sabato 24 novembre ore 16:00

Ritorna alla vittoria anche il Cus Basket dopo la disfatta di una settimana fa a Barletta.

Partita, quella giocata al PalaRusso domenica pomeriggio contro il Basket Fasano, dominata per larghi tratti ad eccezione del secondo quarto quasi tutto da dimenticare.

Roster cussino avanti di quindici punti quando mancano oltre cinque minuti all'intervallo. Poi un pericoloso black-out che rischia di compromettere le sorti del match: il Basket Fasano firma un break veemente e chiude il primo tempo sotto di cinque punti: 32-27.

Nella ripresa il Cus ritrova densità ed intensità, Vuovolo ha mani ovunque ed intercetta decine di palloni, Pascal Carrillo ritrova sempre più confidenza con il canestro, Vigilante assicura lotta e qualità, Nicola Padalino regala giocate di livello mentre Chiappinelli è il solito rullo compressore.

Il fosforo lo assicurano Eugenio Padalino e Paolo Matella.

Il terzo periodo è un festival cussino, il parziale è a dir poco entusiasmante: 21-10. Gli ultimi dieci minuti sono di pura gestione del risultato, con Lioce che recita la parte del leone e infila canestri importanti.

Finisce 76-64, risultato che consegna agli archivi la terza vittoria stagionale ottenuta dalla formazione di coach Danilo Lamacchia.

TABELLINO CUS FOGGIA

Chiappinelli 21, Vuovolo 15, Lioce 14, Padalino Nicola 8, Carrillo Pascal 7, Vigilante 6, Padalino Eugenio 4, Matella 1.

CLASSIFICA SERIE D BASKET PUGLIA - GIRONE A

Nuova Matteotti Corato e BC Città di Cerignola 12

Fortitudo Trani 10

Sveva Pall. Lucera, Juve Trani 8

Olympia Rutigliano, Cus Foggia 6

Basket Fasano Barletta Basket e Federiciana Pall. Altamura 2

PROSSIMO TURNO

Fortitudo Trani - Cus Foggia domenica 25 novembre ore 18:00